أفاد مسئول محلي في محافظة أربيل العراقية، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير في مصفاة لاناز للنفط، الواقعة جنوب غرب المحافظة.

وأوضح المصدر في حديث لموقع «السومرية نيوز»، أن «الحريق نشب في أجزاء واسعة من المصفاة، فيما تُواصل فرق الإطفاء جهودها الحثيثة لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى».

وأشار المصدر إلى أن «ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف، ما أدى إلى انتشار الدخان في سماء المنطقة، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع تحسباً لوجود إصابات».

وحتى هذه اللحظة، لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار المادية الناتجة عن الحريق، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران، بحسب المصدر.

يُذكر أن مصفاة لاناز تعد من المنشآت النفطية المهمة في المنطقة، ما يُثير المخاوف بشأن تأثيرات الحريق على عمليات الإنتاج والإمداد.