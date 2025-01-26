القسام تعرض مشاهد جديدة لقتل جنود الاحتلال

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مشاهد جديدة اليوم من تصدي مقاتليها لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآليات خلال التوغل الأخير في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في تسجيل باسم كمائن الموت ٢ بثته قناة الجزيرة اليوم إن هذه المشاهد تعتبر الجزء الثاني من سلسلة "كمائن الموت في بيت حانون.. الشاهد والبرهان"، التي ترصد العمليات التي حدثت بين 8 و15 يناير 2025.

ووثقت المشاهد تفجير حقل ألغام معد مسبقا في جنود وآليات الاحتلال في الثامن من يناير الجاري، وكذلك تدمير دبابة من طراز "ميركافا" لقائد سرية بعبوة شديدة الانفجار، مما أدى إلى فصل البرج عنها ومقتل من فيها.

وتضمنت المشاهد رصد محاولات استمرت فترة طويلة لانتشال جثامين القتلى ونقلها بعدد من المركبات المختلفة.

ووفق مشاهد القسام، فقد تم تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل 4 جنود بينهم نائب قائد لواء "ناحال" وذلك في 11 يناير.

كذلك، أظهرت اللقطات استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" تحصنت بمنزل يوم 14 يناير، واستهداف "باقر عسكري" بقذيفة مضادة للدروع في اليوم التالي.

وتضمنت المشاهد عمليات قنص لعدد من الجنود الإسرائيليين ومشاهد أخرى لاستهداف جنديين للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد.

ووثقت القسام أيضا عملية جرت في الثاني من يناير الجاري، وتظهر استهداف منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات، مما أدى لانهيار المنزل ومقتل 5 جنود وإصابة 8 بجروح خطيرة، حسبما أعلنه جيش الاحتلال.

وكانت القسام نشرت يوم الجمعة الماضي الجزء الأول من السلسلة ذاتها، وعرضت فيه العمليات التي حدثت بين 29 ديسمبر2024 و7 يناير 2025.