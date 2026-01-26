نتنياهو يربط فتح معبر رفح باكتمال البحث عن رفات ران جويلي بغزة

ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، موافقة تل أبيب على إعادة فتح معبر رفح الحدودي، باستكمال البحث عن رفات آخر أسراها بقطاع غزة ران جويلي.

وطيلة الشهور الماضية، ربطت إسرائيل إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر باستعادة رفات آخر أسير لها من القطاع.

وفي مايو 2024 سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى جويلي الذي تواصل "حماس" البحث عن رفاته.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وقال مكتب نتنياهو، مساء الأحد: "كجزء من خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب المكونة من 20 نقطة، وافقت إسرائيل على فتح معبر رفح، بشكل محدود لحركة الأشخاص فقط، مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة (دون تفاصيل)".

وأضاف المكتب أن "فتح المعبر كان مشروطا بإعادة جميع الرهائن (الأسرى)، وبذل حركة حماس كامل الجهود للعثور عليهم، إضافة إلى إعادة جثامين جميع الرهائن القتلى".

وأوضح البيان، أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ خلال هذه الساعات عملية مركزة تهدف إلى استنفاد كل المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها ضمن الجهود الرامية للعثور على الجندي القتيل ران جويلي".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه "ومع انتهاء هذه العملية، ووفقًا للتفاهمات مع الولايات المتحدة، سيتم فتح معبر رفح" دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد، قالت "كتائب القسام"، إن إسرائيل "تقوم الآن بالبحث عن رفات جويلي في أحد الأماكن بناءً على المعلومات التي قدمتها للوسطاء".

ويأتي بيان مكتب نتنياهو، بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، الذي عقد مساء الأحد، لمناقشة قضايا بينها فتح معبر رفح.

والسبت، بحث نتنياهو مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ملف معبر رفح، في ظل تحركات سياسية مكثفة تتعلق بإدارة المرحلة المقبلة.

وقدرت هيئة البث العبرية الرسمية أن يؤدي هذا الاجتماع إلى فتح معبر رفح خلال الأيام القريبة المقبلة.

وفي 4 يناير الجاري، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر بمساعدة قوة تابعة للاتحاد الأوروبي.

والخميس، قال رئيس لجنة الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة علي شعث، إن معبر رفح سيتم فتحه الأسبوع المقبل، دون توضيح الآلية التي سيتم اعتمادها بشأن ذلك.