البرازيل تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في نطاق أمريكا اللاتينية

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سجلت البرازيل، اليوم الأربعاء، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في قارة أمريكا اللاتينية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن نتائج اختبارات الإصابة بفيروس كورونا لمقيم فى ساوباولو سافر مؤخرا إلى إيطاليا، جاءت إيجابية.

وقال وزير الصحة البرازيلي لويز مانديتا فى مؤتمر صحفى" لقد تأكدت إصابة المقيم بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا التى أجراها معهد أدولفو لوتز إيجابية، وبالتالي، تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البرازيل".

ويخضع حامل الفيروس (61عاما) حاليا للحجر الصحي بمنزله، بينما تم وضع أعضاء أسرته الآخرين وعددهم 30 فردا تحت المراقبة، بحسب وزارة الصحة.

بالإضافة إلى ذلك توجد هناك عشرين حالة أخرى مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا فى البرازيل وتخضع حاليا للفحص.