إدارة بايدن تشجع المكسيك على الاستماع إلى شركات القطاع الخاص

قالت جولي جيه تشونج، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي، للصحفيين إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيناقش مشروع قانون الكهرباء المقترح في المكسيك مع وزير الخارجية مارسيلو إبرار خلال اجتماع افتراضي غدا الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت تشونج أنه ستتم مناقشة قضايا الكهرباء والطاقة على المدى المتوسط والطويل، لأن إدارة بايدن تسمع من الشركات الأمريكية التي تشعر بالقلق من أن مشروع قانون الكهرباء المقترح في المكسيك ينتهك اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتشجع إدارة بايدن المكسيك على الاستماع إلى شركات القطاع الخاص وتوفير ثقافة تشجع الاستثمار وتعزز الشفافية.