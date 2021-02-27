قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم إصدار بيان اليوم بشأن تسجيل العقارات من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذاكرًا أنه تم دراسة المشكلة من جميع الجوانب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن البيان أوصى بضرورة عقد حوار مجتمعي لضمان عدالة التنفيذ على الأرض، مشيرًا إلى معاناة المواطن خلال الفترة الماضية من مشروعات الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.



وأشار إلى ضرورة أخذ معاناة المواطن بعين الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لتسجيل العقارات، مضيفًا أنه لابد من تبسيط الشروط ومد وقت التنفيذ.



وأوضح أن الحوار المجتمعي من شأنه أن يقدم نموذجًا مثاليًا قابل للتنفيذ على الأرض، لافتًا إلى زيادة الإقبال على التصالح على الأبنية المخالفة بعد تخفيض الرسوم المترتب على الحوار المجتمعي.



ولفت إلى تقدم نواب التنسيقية بطلب لرئيس مجلس الشيوخ لمناقشة الجزء التشريعي واللائحة التنفيذية لقانون تسجيل العقارات، إضافة إلى التقدم باقتراح برغبة للاستماع لوزيرا العدل والمالية.



وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تتابع بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري حول قانون الشهر العقاري.



جاء ذلك في بيان للتنسيقية، حيث أكد نواب التنسيقية (النواب والشيوخ) ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، مضيفين أنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيشكلون لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.