كندا توافق على لقاح استرازينيكا

وافقت هيئة الصحة الكندية، وهى إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة الكندية اليوم الجمعة، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية السويدية "استرازينيكا" وجامعة أكسفورد، مما يجعله اللقاح الثالث الذي يتم التصريح به في البلاد.



وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي إن "اللقاحات ستستمر في الوصول بشكل أسرع، بينما نقترب من فصل الربيع - وليس فقط لأن شحنات مودرنا وفايزر تتصاعد، وهو ما عليه الأمر فعلا - ولكن لأن كندا وافقت الآن على خيار آخر للقاح".



وتابع قائلاً: "هذا الصباح، سمحت الصحة الكندية باستخدام لقاح استرازينيكا- أكسفورد كوفيد-19"، واصفاً إياه بأنه "خبر مشجع للغاية" في مكافحة البلاد للفيروس الفتاك.



وقال ترودو إنه تم تأمين 22 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، والتي ستبدأ في الوصول في غضون الشهور القادمة.



وقد تعرض ترودو لضغوط من أجل تسريع وتيرة حملة التطعيم في البلاد، حيث تخلفت كندا عن العديد من البلدان الغربية الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة المجاورة، من حيث أعداد الذين تم تطعيمهم.