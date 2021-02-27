 هاريس تؤكد على تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة بسوق العمل لتعزيز الاقتصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هاريس تؤكد على تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة بسوق العمل لتعزيز الاقتصاد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:56 م

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أهمية دعم مشاركة المرأة بصورة كاملة في سوق العمل من أجل تعزيز الاقتصاد.

ووفقا لبيان صدر الجمعة عن البيت الأبيض، فقد جاء هذا خلال اتصال هاتفي بين بين هاريس وبين رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسون أعربت فيه هاريس عن التزامها بتعزيز التحالف القوي بين مملكة الدانمارك وبين الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن هاريس وفريدريكسون ركزا خلال الاتصال على التعاون الوثيق الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة جائحة كورونا والتغير المناخي ودفع القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أمن الطاقة وتقوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

ووجهت هاريس الشكر للمسئولة الدانماركية على مساهمات بلادها في مهام حلف الناتو في العراق وأفغانستان إلى جانب التزامها بالديمقراطية والتنمية الدولية.

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