 اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط السعودية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:47 ص

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي البلاد.

وأشار التحالف، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح اليوم الجمعة، إلى استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف، إن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مضيفًا: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

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