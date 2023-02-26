 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيف
أرشيف
أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:42 ص

 

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وتزداد الاقتحامات وتيرة وكثافة في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وفي الأعياد اليهودية.

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