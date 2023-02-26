مباحث بني سويف تُلقي القبض على أب قتل ابنته انتقاما من والدتها

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على سائق، قام بقتل نجلته خنقا بالإشارب، الخميس الماضي، بمنطقة الحميات بمدينه بني سويف، وخطف نجله وفر هاربا؛ بسبب مشاكل مع طليقته.



وتلقى اللواء اسامة حلمى مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم بنى سويف يفيد بالعثور على طفلة مقتولة خنقًا داخل شقة بدائرة القسم.



وانتقل المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة بندر بنى سويف، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة الطفلة (سلمى 16 عامًا)، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "إيشارب".



وبسؤال الجيران، أقروا بأن والدها "أيمن، ع"، ويعمل سائقا، دخل على ابنته بالشقة محل الحادث، ثم اكتشفوا مقتلها وهروبه ومعه نجله "عبد الرحمن" شقيق المجنى عليها.



وتبين من التحريات أن الأب منفصل عن زوجته، ويصطحب أبنائه كل فترة لرؤيتهم قبل إعادتهم لوالدتهم، وأنه قتل ابنته انتقاما من أمها.



وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتم كسر القفل وجدت الطفلة مسجاة على الأرض وملفوف حول رقبتها "إيشارب"، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة.



وتمكنت اليوم الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علية أثناء دخولة إحدى العمارت وبصحبته نجله.



وأمر المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بفتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء أهل الطفلة وسماع أقوالهم ومناظرة الجثة.



كما قررت النيابة استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات وكل عام التجديد له في المعاد المحدد.