زيلينسكي يتعهد بإعادة القرم إلى السيادة الأوكرانية

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيادة بلاده على شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود الأوكراني، التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقال زيلينسكي (45 عاما) وفقا لبيان تم نشره اليوم الأحد" هذه أرضنا. شعبنا. تاريخنا".

وأضاف أنه بعودة القرم، سوف يعود السلام لأوكرانيا، موضحا" سوف نعيد العلم الأوكراني لكل ركن في أوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي، في عام 2020 يوم 26 فبراير بأنه يوم مقاومة الاحتلال الروسي للقرم.

ويذكر أنه خلال عام 2014، قبل ضم روسيا للقرم، تم تنظيم آخر مظاهرة كبيرة تأييدا لأوكرانيا أمام مقر البرلمان الإقليمي، وقد قُتل عدة أشخاص في ذلك اليوم.