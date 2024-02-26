اتفاقية تعاون مرتقبة بين مجلسي الدوما الروسي والشورى السعودي

تصدرت مسألة توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الدوما الروسي ومجلس الشورى السعودي جدول مناقشات رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ ورئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في الرياض، اليوم الاثنين، ناقشا خلاله" تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين".

وأكد آل الشيخ، خلال الاجتماع، أن بلاده تولي "اهتماما بالغ الأهمية والجدية بالتعاون مع روسيا"، مشيرا إلى أن زيارة نظيره الروسي تعد "زيارة تاريخية لمجلس الشورى والمملكة العربية السعودية".

وهذه المرة الأولى منذ 30 عاما من عمل مجلس الدوما في الاتحاد الروسي التي يزور المملكة العربية السعودية وفد من النواب برئاسة الرئيس فياتشيسلاف فولودين.

ودعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أعضاء الشورى السعودي لزيارة روسيا خلال هذا العام، وقال: "لقد ناقشنا مسألة توقيع اتفاقية بين مجلس الدوما الروسي ومجلس الشورى السعودي وسيكون من الصواب القيام بذلك أثناء زيارتكم لنا في روسيا".

وقال فولودين: "إن حجم التجارة بين بلدينا آخذ في النمو ويتعين القول إننا نعمل بشكل أكثر نشاطا في مجال التعاون الإنساني لهذا فمن المهم جدا بالنسبة لنا أن يصبح عملنا منهجيا ونحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة على مستوى رؤساء الدول: ملك المملكة العربية السعودية والرئيس الروسي".

واقترح فولودين تكليف نائبي رئيسي مجلس الدوما ومجلس الشورى بإعداد خطة للعمل البرلماني المشترك وهو اقتراح أيّده آل الشيخ.

وأشار فولودين في الاجتماع إلى إطلاق النسخة العربية من الموقع الرسمي لمجلس الدوما على شبكة الإنترنت.

ومن المنتظر ان يلتقي اليوم الوفد الروسي عددا من المسؤولين السعوديين لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات شتى من بينها الوضع في سوق النفط العالمي بما يحقق استقرار الأسعار وزيادة التبادل التجاري وتحسين أوضاع المسلمين الروس.