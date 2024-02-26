 حسن الرداد يطرح أغنية «محارب ولعها» ترويجًا لمسلسله الرمضاني.. فيديو - بوابة الشروق
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حسن الرداد يطرح أغنية «محارب ولعها» ترويجًا لمسلسله الرمضاني.. فيديو

إيناس العيسوي
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 12:23 م

طرح الفنان حسن الرداد أغنية «محارب ولعها» على قناة الرسمية بيوتيوب، بطريقة الفيديو كليب، ترويجًا لمسلسله «محارب»، المقررعرضه في السباق الرمضاني القادم.

الأغنية كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع ومكس وماستر بيشو، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، ويظهر خلال الكليب فريق عمل المسلسل من داخل كواليسه.

يشارك في بطولة مسلسل «محارب» إلى جانب بطل العمل حسن الرداد، عددًا من الفنانين منهم أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.


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