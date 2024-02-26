محمد الشامى يقود هجوم المصري في مواجهة المقاولون بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر عن تشكيلة فريقه لملاقاة فريق المقاولون العرب بالأسبوع 14 من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى السابعة مساءاً على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالى : محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، باهر المحمدى ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد ، محمود حمادة ، معتز زدام ، ميدو جابر ، سمير فكرى ، عمرو سعداوى ، محمد الشامى .

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من : عصام ثروت ، عمرو موسى ، محمد طارق ، أحمد عيد ، يوسف الجوهرى ، حسين فيصل ، غيلاس جناوى ، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.