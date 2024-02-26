الفنانة ندى بسيوني ورجال أعمال يهنئون محافظ جنوب سيناء بحصوله على جائزة AFASU

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، الفنانة والاعلامية ندى بسيوني، ورجل الأعمال والمستثمر عصمت ناثان، ورجل الأعمال حمد عمر، لتقديم التهنئة على حصول محافظ جنوب سيناء على جائزة "AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم" رجل العام"، وفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم، دوام النجاح والتوفيق وحصد الجوائز الدولية المختلفة.

وأكدوا خلال اللقاء أن حصول محافظ جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ على تلك الجوائز العالمية من الاتحاد الأفرواسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا له أثرا إيجابيا عالميا؛ ما يعود بالنفع على الحركة السياحية الواردة من كافة دول العالم، إضافة إلى الترويج السياحي وزيادة عناصر الجذب السياحي لشرم الشيخ، متوقعين زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الأفرواسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش، قد توج محافظ جنوب سيناء أمس بجائزة أفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية AFASU، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وغادة شلبي نائب وزير السياحة، تقديرًا لأعماله في خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة، كما جرى تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.