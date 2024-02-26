مساعد وزير التموين: انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة بعد العيد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن «انخفاض الأسعار يستغرق وقتًا، حتى لو توقفت المضاربات القائمة، وتوافق السوق الموازي مع الرسمي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الزيادة في قيمة العملة المحلية يصاحبها انخفاض في الأسعار، لكن بعد أن تأخذ «دورة معينة» مداها.

وتوقع ألا تتعدَ نسبة الانخفاض خلال تلك الفترة 5%، مرجعًا انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة إلى انخفاض أسعار الأعلاف، وإعلان الدولة الإفراج عن العلف الموجود في الموانئ.

وأشار إلى أنه «يتوقع ثبات الأسعار ثم انخفاضها في الدورات البيعية المقبلة»، متوقعًا انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة بعد العيد.

ولفت إلى أن إتاحة وزيادة المعروض في منافذ «أهلًا رمضان» بعدد 146 شادرًا على مستوى 27 محافظة، يؤدي إلى استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية ثم انخفاضها.

وأوضح أن سعر زجاجة الزيت زنة 800 ملل انخفض في المعرض من 70 إلى 65 جنيهًا، مضيفًا أن كيلو السكر يُباع بـ27 جنيهًا والسمن بـ95.

وأكد أن جميع السلع متوفرة في المعارض، معقبًا على نقص المعروض من السكر والأرز: «الأمر يرجع إلى أن السحب على المنافذ سريع، لكن يتم التعويض من المخازن وسلاسل الإمداد ما بين 24 إلى 48 ساعة».