ماكرون يطلع قادة الاتحاد الأوروبي على محادثاته مع ترامب

من المقرر أن يطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي على المحادثات التي أجراها يوم الإثنين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء.



ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى التحضير للقمة الأوروبية الخاصة المقررة يوم الخميس من الأسبوع المقبل. في هذه القمة، سيناقش رؤساء الدول والحكومات كيفية الرد على التغيير الجذري في مسار السياسة الأمريكية حيال أوكرانيا.

وأصبح ماكرون أول زعيم أوروبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية.

وحثّ ماكرون على إشراك الأوروبيين، الذين تم استبعادهم من المحادثات الأخيرة بشأن أوكرانيا بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا، بشكل أكبر في المفاوضات.



ومن المتوقع أيضًا أن يصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى البيت الأبيض يوم الخميس.