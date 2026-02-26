تفقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة السبتية وكوبري الليمون بنطاق حي الأزبكية؛ للوقوف على آخر المستجدات في إطار برنامج تطوير القاهرة الخديوية.

وأوضح العدل، اليوم الخميس، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يتم متابعة مشروعات التطوير بالعاصمة والعمل على تذليل أي صعوبات تواجهها بمنطقة السبتية وكوبري الليمون لحلها فورًا وعدم عرقلة سير العمل.

وشدد نائب المحافظ، على عدم وجود إشغالات بالموقع تبطئ حركة العمل أو تعوق سيولة المرور، مؤكدًا التزام سائقي السرفيس بموقف السبتية الجديد وفق اللائحة المنظمة لاستخدامهم الموقف، مشيرًا إلى أن المشروع يتطلب متابعة مكثفة لرفع معدلات الإنجاز.