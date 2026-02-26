طفرة في منتجات الفستق بالسوق الألمانية

شوكولاتة دبي، كريمات، وجبات خفيفة: شهدت منتجات الفستق في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في شعبيتها بين المستهلكين خلال الأعوام الماضية.

وبحسب بيانات معهد "يوجوف" لأبحاث السوق ومؤشرات الرأي، بلغ حجم مبيعات منتجات الفستق في قطاع تجارة التجزئة الغذائية بألمانيا عام 2021 نحو 170 مليون يورو، بينما ارتفع في العام الماضي إلى نحو 374 مليون يورو، بزيادة قدرها 120%.

وخلال عام 2025 وحده ارتفعت المبيعات بنسبة 48% مقارنة بعام 2024. وعلى سبيل المقارنة، نما إجمالي سوق المنتجات اليومية سريعة الاستهلاك في الفترة نفسها بنسبة 2ر3%.

وكان قطاع الشوكولاتة المحرك الرئيسي لهذا التطور؛ ففي نهاية عام 2023 بدأت موجة الإقبال على ما يعرف باسم "شوكولاتة دبي"، وهي محشوة بكريمة الفستق والكُنافة. وبعد فترة وجيزة طُرحت هذه المنتجات أيضا في السوق الألمانية.

وفي عام 2024 جاء نمو المبيعات مدفوعا بشكل رئيسي بألواح الشوكولاتة، وكريمات الدهن الحلوة، والفستق كمكسرات. واستمر الاتجاه في عام 2025، إذ سجلت ألواح الشوكولاتة الصغيرة المحتوية على الفستق زيادة في المبيعات بنسبة 192% مقارنة بعام 2024، تلتها ألواح الشوكولاتة الكبيرة بنسبة 175%، ثم ألواح الموسلي بنسبة 117%.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف"، اشترت أكثر من نصف الأسر في ألمانيا (53%) في عام 2025 منتجا واحدا على الأقل من منتجات الفستق. وسجلت فئات المكسرات، وألواح الشوكولاتة، والآيس كريم، ومشروبات الحليب، والحلويات الجاهزة أعلى معدلات انتشار بين المشترين. ولم تعد منتجات الفستق تقتصر على الأغذية، بل أصبحت تدخل أيضا في منتجات مثل سائل الاستحمام، والصابون، والشامبو، وأقنعة الوجه، ومنتجات العناية بالشفاه، ومنعمات الأقمشة.

ويمتد هذا الاتجاه إلى جميع الفئات العمرية. وتسجل الأسر التي يتراوح عمر رب الأسرة فيها بين 25 و54 عاما أعلى معدل انتشار للمشترين وأكبر حجم مبيعات. ويصادف يوم 26 فبراير "يوم الفستق".