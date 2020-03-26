الوزراء: مواعيد الحظر والإغلاق يومي الجمعة والسبت لا تسري على المصانع

أكد مجلس الوزراء أن مواعيد حظر التحرك والإغلاق يومي الجمعة والسبت لا تسري على المصانع في كافة أنحاء الجمهورية، حيث أن جميع المصانع تعمل بشكل طبيعي على مدار اليوم وخلال أوقات الحظر والإغلاق.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن كافة المصانع تتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية بمنتهي الدقة، ولا يوجد لديها تكدس في العمالة، الأمر الذي يجعلها مستمرة في العمل لإمداد الدولة بما تحتاجه من مستلزمات معيشية وأغذية وما يتعلق بالمواد اللازمة اليومية التي تتعلق بمعيشة المواطنين.

يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، كان قد صرح في وقت سابق بأن حظر الانتقال والحركة للمواطنين يومي الجمعة والسبت لا يختلف عن باقي أيام الأسبوع، حيث سيبدأ في السابعة مساءً ويمتد حتى السادسة من صباح اليوم التالي، موضحاً أن الاختلاف الوحيد الذي يميز يومي الجمعة والسبت هو تطبيق الإغلاق الكامل للمحال التجارية والحرفية والمولات، على مدار الأربع والعشرين ساعة يومي الجمعة والسبت، ولا تعاود هذه المحال والمولات العمل إلا اعتبارا من السادسة صباح يوم الأحد.

وأضاف المستشار نادر سعد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه عدا ذلك، فبنود الحظر واحدة في كل الأيام، حيث ستعمل المواصلات العامة والخاصة يومي الجمعة والسبت من السادسة صباحا، وحتى السابعة مساء، كما سيستمر عمل المخابز والصيدليات ومحلات بيع الأغذية التي تقع خارج المولات، ومحطات البنزين، والمستشفيات، طوال يومي الجمعة والسبت كباقى أيام الأسبوع.

كما ستعمل خدمة توصيل الطلبات التي تقدمها المطاعم والمنشآت التي تقدم المأكولات يومي الجمعة والسبت كالمعتاد من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء، ويستمر إغلاق المطاعم أمام استقبال الجمهور طوال أيّام الأسبوع كما هو مقرر.