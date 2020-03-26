أسرة عميل في (إف بي آي) مفقود في إيران تعتقد أنه مات

(د ب أ)

أعربت أسرة روبرت ليفنسون، عميل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ، الذي فقد في إيران عام 2007، عن اعتقادها بأنه مات.

وذكرت أسرة ليفنسون في بيان: "تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين أدت بهم وبنا إلى الوصول لنتيجة أن زوجنا وأبينا الرائع مات وهو قيد الاحتجاز الإيراني".

وأضاف البيان: "لا نعلم متى أو كيف مات، حدث هذا فقط قبل (تفشي) وباء كوفيد-19".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليفنسون خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء الأربعاء بأنه "رجل عظيم".

وقال ترامب: "لا يبدو الأمر جيدا .. إنه (ليفنسون) لم يكن على ما يرام لسنوات في إيران".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ليفنسون مرض لفترة طويلة "ونشعر بالأسى حيال أسرته".

وشكك ترامب في أنباء وفاة ليفنسون وقال: "لا أقبل أن يكون قد مات .. لكن كثيرا من الأشخاص يشعرون أن الأمر كذلك".

وفي تشرين ثان/نوفمبر، دعا ترامب إيران إلى إعادة عميل الـ (إف بي آي) المفقود بعد أن أقرت إيران أن لديها قضية مفتوحة تجاهه، وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي على تويتر: "إذا كانت إيران قادرة على تسليم عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفينسون المختطف في إيران منذ 12 عاما ، فإن ذلك سيكون خطوة إيجابية للغاية".