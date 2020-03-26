القومي للبحوث: نعمل على إنتاج لقاح مزدوج لفيروسي الإنفلونزا وكورونا المستجد

قال أحمد قنديل، باحث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن الفريق البحثي بالمركز يعمل على إنتاج لقاح مزدوج لفيروسي «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، والإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى عدم تطبيق هذا الإنتاج في باقي دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المركز يعمل منذ عام 2013 على مجال فيروسات الإنفلونزا وفيروسات الكورونا ومنها فيروس «ميرس»، مشيرًا إلى أن المركز استطاع عزل فيروس «ميرس» والتعرف على الخصائص الجينية وتطوير لقاح له.

وذكر أن المركز اتخذ أربع اتجاهات في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أن أول اتجاه تعلق بمدى وجود الفيروس في مصر، من خلال الحصول على عينات من بعض أنواع الزواحف والثعابين التي قيل إنها ناقلة للفيروس، والتي أثبتت عدم وجود الفيروس في هذه الأنواع.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية تمثلت في تصميم أداة تشخيصية خاصة بالمركز القومي للبحوث؛ لتحديد ما إذا كانت العينة إيجابية وسلبية لـ«كوفيد - 19»، قائلًا إن الأداة أثبتت نجاحها في بعض العينات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن الاتجاه الثالث هو تصميم لشكل اللقاح يحاكي المطبق في فيروس كورونا «ميرس»، متابعًا: «نحمل فيروس كورونا المستجد على فيروس الإنفلونزا الموسمية الذي يصيب البشر في موسم الشتاء».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 456 حالة.