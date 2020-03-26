الخضر في البرلمان الأوروبي يدعو لإخلاء مخيمات اللجوء اليونانية في ظل تفشي كورونا

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية للخضر في البرلمان الأوروبي، إلى إخلاء مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية في ظل الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت سكا كلر، اليوم الخميس، أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل إنه يجب ألا يتم نسيان المجموعات التي يمكن أن يصيبها أسوأ شكل من الأذى، وبينهم اللاجئون في المخيمات المكتظة، مشيرة إلى أنه لا يمكن للأشخاص عزل أنفسهم في هذه المخيمات.

يشار إلى أن هناك حاليا أكثر من 40 ألف مهاجر في جزر ليسبوس، وساموس وكيوس وخيوس، اليونانية، بحسب بيانات وزارة الحماية المدنية اليونانية، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمخيمات تصل إلى حوالي 7 آلاف فرد فقط.

وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، هناك نحو 1500 لاجئ قصر، بدون مُرافِق.