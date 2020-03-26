استمرار أعمال التعقيم بمختلف المتاحف لمجابهة فيروس كورونا

استكمل قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار اليوم الخميس أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19) في مختلف المتاحف بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف -في تصريح صحفي- إن أعمال تعقيم وتطهير متاحف اليوم شملت متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، ومتحف قصر المنيل، ومتحف مركب خوفو، ومتخف النسيج المصري، ومتحف الشرطة بالقلعة، ومتحف جاير أندرسون، ومتحف المطار، ومتحف السويس القومي، ومتحف مطروح، ومتحف العريش، ومتحف سوهاج القومي، ومتحف تل بسطا.

وأضاف أن أعمال التعقيم والتطهير تمت بواسطة فريق متخصص من وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وشمل جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

واوضح أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، مشيرا الى ان اعمال التطهير تتم باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وفي نفس السياق، أكد العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على شارع المعز، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت المباني الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للآثار؛ حيث تم تعقيم وتطهير قصر اسماعيل باشا المفتش بلاظوغلى بالتعاون مركز البحوث لقطاع المشروعات التابع للوزارة.

وأكد صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، أنه يجري استكمال اعمال التعقيم والتطهير في المنطقه الأثرية، وتضمنت مختلف المقابر ومركز الزوار.