الكرملين: موسكو وبكين تعارضان فرض واشنطن تصورها للديمقراطية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن كلًا من روسيا والصين ترفضان فرض واشنطن تصورها للديمقراطية، لافتًا إلى تطابق وجهات النظر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج في هذا الشأن.

وأشار بيسكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن واشنطن تعتبر ديمقراطيتها هي الطريق الصحيح والوحيد، مُضيفًا أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن محاولاتها لفرض ما تسميه ديمقراطية على دول أخرى في جميع أنحاء العالم".

كما أوضح أن هذا الرأي هو ما تتفق عليه كلًا من موسكو وبكين، مؤكدًا أن وجهة نظر بوتين وشي جين بينج متطابقة تمامًا فيما يتعلق بهذا الصدد، فكليهما يعارض هذه النزعة لدى واشنطن.