 منظمة التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد العدائي للحوثيين في السعودية - بوابة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد العدائي للحوثيين في السعودية

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 1:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 1:08 ص

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة في بيان اليوم، بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الخميس، أشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.

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