تراجع حدة التداعيات الطقسية المصاحبة للرياح المتربة بالإسكندرية

تراجعت حدة التداعيات الطقسية المصاحبة للرياح المتربة بمدينة الإسكندرية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة والرياح متوسطة وتكاثر السحاب والغيوم المتقطع دون أمطار، فيما توقع تقرير صادر من غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار خفيفة وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، مع استمرار فتح البوغاز وتداول البضائع والحاويات.



ووجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، رؤساء الأحياء بالتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات للأمطار المتوقعة والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية.



فيما تابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، فى جولة تفقدية اليوم، مناسيب المصارف الزراعية القلعة وداير المطار والتأكيد على تفريق بيارات محطات الرفع استعدادا للأمطار المتوقعة، كما تابع أعمال التطهير والتعقيم للشنايش وأغطية بالوعات الصرف الصحى فى مناطق غرب المحافظة.