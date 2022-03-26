إنقاذ 128 مهاجرا من قارب مطاطي مكتظ قبالة الساحل الليبي

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" الخيرية لإنقاذ المهاجرين ومقرها برلين اليوم السبت، أن سفينة أوشن فايكنج التي تديرها المنظمة، أنقذت 128 مهاجرا من قارب مطاطي مكتظ قبالة الساحل الليبي.

وعثر المنقذون على جثتي شخصين متوفيين. وبسبب الأحوال الجوية غير المستقرة لم يتسن انتشال سوى جثة واحدة.

كان هناك 30 مهاجرا بالفعل على ظهر أوشن فايكنج، كان قد تم انتشالهم في عملية مماثلة أمس الأول الخميس.

وكانت السفينة في طريقها إلى صقلية، بحسب ما يمكن رؤيته على خدمة "فيسيل فايندر دوت كوم". والممارسة العادية لسفن الإنقاذ الخاصة هي محاولة إنزال الركاب الذين يتم إنقاذهم على الجزيرة أو البر الرئيسي الإيطالي ولكن غالبا ما يضطرون للانتظار أيام قبل تخصيص ميناء لهم.

ويشار إلى أنه كثيرا ما يتم العثور على المهاجرين في قوارب غير صالحة للإبحار قبالة ساحل شمال أفريقيا ،بعد انطلاقهم في الرحلة على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 6500 مهاجر بالقوارب حتى الآن هذا العام، بزيادة عن الرقم المسجل في الوقت ذاته من العام الماضي وهو 6180 مهاجرا.