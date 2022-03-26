رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته فى فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولى للدفاع البحرى ديمدكس – 2022

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فاعليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولى للدفاع البحرى (ديمدكس - 2022) برعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى ، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين، حيث يعد المعرض من أحد المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الأمن والدفاع وهو واحد من الأحداث الرئيسية على أجندة الدفاع والأمن البحرى العالمى، ويضم العديد من العروض والابتكارات الأمنية والدفاعية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

حيث قام الفريق أسامة عسكر بتفقد أجنحة المعرض للإطلاع على أحدث المنظومات العالمية فى مجال الأمن والدفاع البحرى والمشاركة فى الإفتتاح الرسمى لمؤتمر قادة البحريات بالشرق الأوسط برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، مؤكدًا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة ويعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية.

وعلى هامش فاعليات المعرض التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة د. خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر ونظيره الفريق ركن طيار سالم بن حمد العقيل رئيس أركان القوات المسلحة ، وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأشاد وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين كلاً من جمهورية مصر العربية ودولة قطر، مضيفاً أن معرض (ديمدكس -2022) يعتبر منصة حيوية للقطاعين العسكرى والتجارى على حد سواء.

ومن جانبهم أشاد الحضور من الجانب المصرى بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولى للدفاع البحرى وما قدمه لهم من فرصة للإطلاع على كل ماهو جديد فى المنظومات العالمية فى مجال الأمن والدفاع البحرى.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية وأشاد بما لمسه من اسلوب علمى راقى فى إعداد وتأهيل المقاتل القطرى، كما قام بزيارة للكلية الجوية وتفقد عدد من الأسراب الجوية وأعرب خلال الزيارة عن مدى تقديره لإمكانيات وقدرات القوات الجوية القطرية.

تأتى تلك المشاركة فى ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير فى كافة قطاعات الصناعات العسكرية، حيث يتيح المعرض المجال فى نقل وتبادل الخبرات خاصة فى مجال الأمن والدفاع.