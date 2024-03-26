المحكمة العليا في أفغانستان تقضي بمعاقبة شخص مدان بارتكاب جريمة اللواط بالجلد

أعلنت المحكمة العليا التي تسيطر عليها حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن محكمة في إقليم فرح بجنوب غرب البلاد، قضت بمعاقبة شخص مدان بارتكاب جريمة اللواط، بالجلد.

وقالت المحكمة العليا في بيان لها، إن المدان حكم عليه بالجلد 30 مرة، وبالسجن لمدة ستة أشهر. ولم يحدد البيان ما إذا كان الجلد تم علانية أمام العامة.

ورغم الإدانات الدولية، استأنفت حكومة طالبان تنفيذ عمليات الجلد والإعدام العلني للمجرمين في البلاد.

وفي رسالة صوتية صدرت مؤخرا في مطلع الأسبوع، تعهد الزعيم الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده، بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة، في أفغانستان.

وفي التسجيل، ذكر أخوند زاده العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة الزنا على وجه التحديد، مثل الرجم والجلد العلني. وقال إن هذه العقوبات تتماشى مع المبادئ الإسلامية.