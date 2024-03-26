وكيل تعليم الدقهلية يتابع استعدادات تنفيذ تدريب التعليم من أجل الغد

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا مع مسئولي التدريب بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة نيفين كرم مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالدقهلية، لمناقشة البرنامج التدريبي، والاستعدادات لتدريب "التعليم من أجل الغد"، الذي تعقده مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت شعار "التعليم من أجل الغد"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يستهدف تطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أهمية البرنامج التدريبي في إحداث التغيير المنشود من أجل تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بجانب تطوير القدرات في جميع الجوانب المعرفية والمهارية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

ويتضمن البرنامج عدة محاور، منها "المحور الأول التعلم المتمركز حول الطالب خلال النظام التعليمي الجديد وأثره في تنمية المهارات الحياتية، المحور الثاني يتناول دور المعلم في خلق ثقافة إيجابية للفصل ومجتمعات التعلم، فيما شمل المحور الثالث خصائص التقويم التكويني".