كندا وأستراليا والفلبين ترحب بقرار مجلس الأمن وقف النار بغزة

رحبت كندا وأستراليا والفلبين، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تدعم وقف إطلاق النار منذ ديسمبر الماضي، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للعنف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عن ترحيب بلادها بالقرار الأممي.

وقالت إن "الناس في غزة يتضورون جوعا"، مؤكدة أنه من غير المقبول عدم السماح لقوافل المساعدات الغذائية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالدخول إلى شمال غزة.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن، مؤكدا أنه "طال انتظاره ويجب تنفيذه على الفور من قبل جميع الأطراف".

وأمس الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".