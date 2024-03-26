الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية نحو كييف

أطلق الجيش الروسي صواريخ باليستية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتدمير مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق غير مأهول بالسكان، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكوف إن شخصين أصيبا في ضاحية بوسط المدينة، وتم نقلهما للمستشفى. كما سقط حطام صاروخ على ضاحيتين آخرتين.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، تم إطلاق صاروخين باليستيين على المدينة التي يقطنها الملايين من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. وتم إسقاط الصاروخين.

وقد سُمع سابقا دوى نحو ستة انفجارات من الصواريخ المضادة للطائرات في وسط المدينة. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق صفارات التحذير الجوي .

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق لأكثر من عامين. ومنذ ذلك الحين ، تم تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير مع الأنظمة الغربية.

وقالت وزارة الدفاع في كييف يوم الاثنين إن الدفاع الجوي للبلاد أسقط 2000 صاروخ كروز أو أو قذيفة صاروخية من جانب روسيا منذ أن شنت موسكو هجومها الشامل في 24 فبراير 2022.

وكتبت الوزارة في منشور نشر على إكس، تويتر سابقا: "هذا نتيجة للعمل العملاق للمدافعين الجويين الأوكرانيين. تم إنقاذ آلاف الأرواح من خلال أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التي قدمها شركاؤنا".

ومع ذلك ، لم تحدد الوزارة عدد القذائف الصاروخية وصواريخ كروز التي تمكنت من تجاوز نظام الدفاع الجوي الأوكراني. كما أنها لم تدرج عدد الطائرات المقاتلة المسيرة التي تم اعتراضها ، والتي لعبت دورا رئيسيا في الحرب.

ورددت الوزارة طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتكرر للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية من حلفاء أوكرانيا الغربيين من أجل حماية السكان الأوكرانيين بشكل أفضل.

وقالت: "لا تزال أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي. لأن البنية التحتية المدنية لا تزال الهدف الرئيسي للضربات الروسية".

وقصفت طائرات مسيرة روسية شبكة الكهرباء الأوكرانية في منطقتي أوديسا وميكولايف في جنوب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، حسبما أفاد الجيش الأوكراني.

وحدث انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من أوديسا والمناطق النائية. وقالت سلطات المدينة إنها اضطرت إلى وقف خدمات الترام. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

على الجانب الروسي، اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء التي تزود الكهرباء وتدفئة المناطق في نوفوتشركاسك في جنوب غرب البلاد في وقت مبكر من يوم الاثنين. والمحطة هي الأكبر من نوعها في منطقة روستوف.

وأفادت السلطات الإقليمية بأن الحريق الذي اندلع في المحطة قد أخمد ويجري التحقيق في سببه.

واستهدفت روسيا مرارا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية خلال فصل الشتاء منذ غزوها للبلاد في شباط/فبراير 2022.