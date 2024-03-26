إدارة الإطفاء الأمريكية: إنقاذ شخصين بعد انهيار جسر بالتيمور

قالت إدارة الإطفاء المحلية في مدينة بالتيمور الأمريكية، إنه أنقذ شخصين بعد انهيار جسر رئيسي في المدينة اليوم الثلاثاء، بعد أن اصطدمت سفينة شحن به.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء جيمس والاس في مؤتمر صحفي، أن شخصا واحدا في حالة حرجة بالمستشفى.

وذكرت وزارة النقل في ولاية ميريلاند في وقت سابق، أن هناك "سبعة أشخاص على الأقل" سقطوا من جسر "فرانسيس سكوت كي" في المدينة القريبة من واشنطن بعد انهياره لدى اصطدام سفينة به.

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية بأن هناك "ما لا يقل عن سبعة أشخاص" كانوا في النهر وقت وقوع الحادث، وأن فرق الغطس والإنقاذ انتقلت لمكان الحادث لتحديد مكانهم.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن خفر السواحل القول إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 290 مترا، كانت في طريقها - على ما يبدو - من مدينة بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، واصطدمت بالجسر.

ولم يتضح عدد المركبات التي كانت موجودة في ذلك الوقت على الطريق السريع المكون من أربع حارات فوق الجسر، إلا أن مسؤولي الإطفاء قالوا إن "من المؤكد أن هناك مقطورة جرار كبيرة" كانت فوقه.

ومن جانبه، قال العمدة براندون إم سكوت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "أنا على علم بالحادث الذي وقع على جسر فرانسيس سكوت كي، وفي طريقي إليه"، مضيفا أن "طواقم الطوارئ تتواجد في المكان، كما أن الجهود جارية".

جدير بالذكر أن جسر "فرانسيس سكوت كي" يعد بمثابة حلقة وصل رئيسية عبر ميناء المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة. وبحسب وزارة النقل في ولاية ماريلاند، فإن طوله يبلغ أكثر من 5ر2 كيلومتر، ويضم أربع حارات.