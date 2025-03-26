الأونروا: استشهاد أكثر من 180 طفلا في يوم جراء القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من 180 طفلاً في يوم واحد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه بعد استئناف القوات الإسرائيلية القصف في جميع أنحاء قطاع غزة، قيل إن المئات قد استشهدوا، بما في ذلك أكثر من 180 طفلاً استشهدوا في يوم واحد.

وأضافت: "تبقى الجثث تحت ركام الهياكل المدمرة، ويصف الأطباء كيف أن الكثير من المصابين ماتوا أمام أعيننا بينما لم نتمكن من علاجهم".

وشددت على ضرورة أن يتوقف هذا، داعية إلى وقف إطلاق النار الآن.

وأنهت إسرائيل، وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الجاري، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي تسببت في استشهاد مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.