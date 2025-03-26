إخلاء سبيل المتهم الرئيسي في واقعة كمبوند الفردوس بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بالجيزة، إخلاء سبيل المتهم بالتعدي على سائق سيارة سوزوكي وتحطيمها، بعد اصطدام السيارة بسيارة زوجته، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الفردوس"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت نيابة أكتوبر قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل "م. أ" و"أ. أ" أبناء المتهم الرئيسي في الواقعة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد اشتراكهما في واقعة التعدي على السائق وتحطيم سيارته.

واستدعت جهات التحقيق الابن الثاني لسماع أقواله في واقعة التعدي على سائق "الفردوس"، ووجهت له اتهامات استعراض القوة، والبلطجة، والإتلاف العمدي لسيارة سائق الـ"ميني فان"، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الفردوس" بأكتوبر.

وفي وقت سابق، كانت نيابة أول وثالث أكتوبر قد قررت إخلاء سبيل "أ. أ" نجل المتهم بالتعدي على سائق الفردوس، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

واستمعت نيابة أكتوبر لأقوال سائق السيارة السوزوكي المعتدى عليه بكمبوند الفردوس بأكتوبر، والذي تعرض لتكسير سيارته بعد تعدي أب ونجليه عليه.

وقال إسماعيل عبدالغني إنه سائق سيارة سوزوكي، واعتاد التواجد بالكمبوند بحكم عمله في نقل التلاميذ للمدارس على السيارة، وأنه يوم الواقعة أثناء سيره تفاجأ بسيارة ملاكي تمر من أمامه من الجانب الأيسر، ما أدى إلى اصطدام السيارة به.

وأضاف أنه تحدث مع مالكة السيارة، التي استشاطت غضبًا واتصلت بثلاثة أشخاص حضروا وبدأوا في التعدي عليه لفظيًا وجسديًا.

وتابع أنه علم أن المعتدي عليه زوج السيدة ونجليها، مشيرًا إلى أنهم أصابوه بعدة جروح، خاصة بمنطقة الرأس، وبدأوا في تحطيم سيارته بالشكل الواضح في الفيديو المنتشر.

وأكد عبدالغني أنه لم يكن يعلم بوجود فيديو تم تصويره، ذاكرًا أن أحد المتهمين هدده بالقتل قائلًا: "هجيب الطبنجة وهقتلك".

وكانت النيابة العامة بـ6 أكتوبر قد أمرت بحبس المتهمين الثلاثة بالتعدي على سائق سيارة سوزوكي، الذي يعمل في توصيل الطلاب بالمدارس وتحطيم سيارته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل زوجة المتهم الأول بضمان محل إقامتها، وهي صاحبة السيارة الملاكي، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارتين لعرضهما على لجنة فنية من قبل الإدارة العامة للمرور لفحصهما وبيان ما بهما من تلفيات.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق المعتدى عليه، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات ومعرفة حالته الصحية.

وأمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع لأقوالهم، وفحص كاميرات المراقبة وتفريغها لمعرفة ملابسات الواقعة، فضلًا عن مراجعة الفيديو المتداول عن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين (ملاكي وميكروباص فان)، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ أمس الأربعاء، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة أثناء قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها (بالمعاش)، الذي تعدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع فيديو يرصد اعتداء شخص وشابين على صاحب سيارة سوزوكي حمراء اللون، حيث انهالوا عليه بالضرب وتحطيم السيارة، وسط تواجد من المارة.

وأوضح المتواجدون أن صاحب السيارة السوزوكي اصطدم بسيارة زوجة المعتدي ووالدة الشابين، ما دفعهما لمحاولة تلقينه درسًا وتحطيم سيارته.

وأضاف متداولو المقطع المصور أن المشاجرة والأحداث وقعت بكمبوند الفردوس، بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.