

على مدار ليالي شهر رمضان الكريم نتشارك معكم في سطور من المحبة والامتنان عن أشخاص أسعدونا عبر سنوات متتالية بحضورهم على الشاشة في شهر رمضان، كان منهم الممثلين أو المطربين أو المؤلفين والمخرجين وغيرهم، اختلفت الأسماء ولكن اشتركوا جميعا في هدف واحد وهو امتاع الجمهور بأعمالهم المتنوعة، وكل منهم حفر اسمه في ذاكرة المٌشاهد على مدار أعوام من العطاء الفني.



عندما وقع اختيارنا على تقديم هذه السلسلة لم يكن الهدف فقط التركيز على الممثلين أمام الكاميرا ولكن جميع عناصر العمل الفني الذين كانوا طرفاً في امتاع الجمهور المتفرج، وحلقة اليوم عن ممثل مهم شارك وقدم بطولات في مسلسلات مصرية مهمة على مدار ١٥ سنة الماضية في دراما رمضان.

كانت بداية إياد نصار في الدراما قوية للغاية، حيث جسد في أولى أدواره التي عرضت في رمضان شخصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلين، في مسلسل الجماعة عام ٢٠١٠، وهذا العمل حقق نجاحا وأثبت من خلاله قدراته على تجسيد أدوار صعبة، كما فتح له الباب للتعاون مع أسماء مهمة في الكتابة مثل وحيد حامد.

وفي ٢٠١٣، قدم إياد نصار واحدا من المسلسلات الجريئة على المستوى السياسي والاجتماعي والتي لايزال رواد منصات التواصل الاجتماعي يشاركون مشاهد منه، وهو موجة حارة، تأليف أسامة أنور عكاشة وسيناريو وائل حمدي وإخراج محمد يس، وهكذا كانت بداية نصار في الدراما الرمضانية مع أسماء قوية.

واختيارات إياد في الدراما الرمضانية دائما موفقة، حيث ينحاز إلى النص والموضوع الجيد، ويتعاون مع صناع محترفين في أعمالهم، لذلك يقدم مسلسل حارة اليهود في رمضان ٢٠١٥، موضوع جريء أيضا عن شكل الحياة في القاهرة قبل عام ١٩٤٨ وعلاقة اليهود بالمجتمع وهجرة بعض الشباب اليهودي إلى الكيان المحتل، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وفي رمضان ٢٠١٦، شارك في المسلسل المأخوذن عن نص للكاتب نجيب محفوظ، وهو أفراح القبة، مع مجموعة ضخمة من الممثلين من بينهم منى زكي وجمال سليمان وكندة علوش ورانيا يوسف وصبا مبارك ودينا الشربيني وسوسن بدر، سيناريو نشوى زايد وإخراج محمد يس.

ثم تعاون مع المخرج تامر محسن في مسلسل هذا المساء، وهو من أنجح مسلسلات محسن التلفزيونية، مع حنان مطاوع وأروى جودة وأحمد داود ومحمد فراج، طرح المسلسل قضية مهمة حول التجسس بواسطة الهواتف المحمولة والأفكار المرتبطة بالشرف والابتزاز الإلكتروني.

وقدم أيضا مسلسلات حواديت الشانزليزيه، وليالينا ٨٠ والنهاية، في مواسم مختلفة، كما قدم في رمضان ٢٠٢١ شخصية بطولية وهو الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار، مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وفي موسم دراما رمضان ٢٠٢٣، شارك في مسلسلين، هما يتهم مع روجينا الذي يناقش قضية الميراث في الصعيد إخراج رؤوف عبد العزيز، ومسلسل تغيير جو مع منة شلبي إخراج مريم أبو عوف.

يهتم إياد نصار بمضمون العمل الذي يقدمه كما يجتهد في تشخيص الدور، لذلك نجد أعماله تحمل ثقلا دراميا، مثل مسلسل صلة رحم الذي قدمه في رمضان ٢٠٢٤ تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، والذي ناقش قضية تأجير الأرحام، وشارك في البطولة يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة.

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