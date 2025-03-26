رنا سماحة تحصل عل حكم نهائي في قضية نفقة طفلها

صدر اليوم حكم نهائي لصالح الفنانة رنا سماحة، بنفقة لطفلها من زوجها السابق سامر أبو طالب والذي قد امتنع عن الإنفاق على ابنه وذلك بعد محاولات عدة منه بتخفيض نفقة الطفل بالاستئناف، ولكن اليوم كان الحكم النهائي بتثبيت نفقة الطفل التي قررتها المحكمة من قبل.

وعلقت الفنانة رنا سماحة على الحكم قائلة: "الحمدلله دائماً وابداً يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وتتعاون المطربة رنا سماحة مع الملحن محمد مصطفى، في أغنية جديدة تحمل اسم" الهونولولو"، من كلمات إسلام الجرينى، وتوزيع مصطفى غانم، وميكس وماستر إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحها موسم الصيف، بعد انتهاء تصويرها على طريقة فيديو كليب، وتكون من إخراج فادى حداد.

وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان الحالى، بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.