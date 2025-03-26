لافروف: روسيا وأمريكا تبحثان خطوط أنابيب نورد ستريم المعطلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي اليوم الأربعاء، إن المحادثات جارية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن خطوط أنابيب "نورد ستريم" المعطلة التي تربط روسيا بألمانيا تحت بحر البلطيق.

وأضاف لافروف، أنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان الأمريكيون سيستخدمون نفوذهم على أوروبا ويجبرونها على التوقف عن رفض الغاز الروسي، بحسب تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ولم يقدم لافروف، تفاصيل بشأن المحادثات.

وتأتي تعليقات لافروف، بعد تقارير ذكرت أن تشغيل خط الأنابيب الجديد، "نورد ستريم 2"، قد يكون جزءا من اتفاق أمريكي-روسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وربما بمشاركة مستثمرين أمريكيين.

وأوقفت الحكومة الألمانية، مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي لم يبدأ تشغيله أبدا، بعد العملية الروسية الشاملة بأوكرانيا في فبراير 2022.

ودمر انفجار واحد من أصل اثنين من خطوط الأنابيب المكتملة في سبتمبر 2022.

ومن ناحية أخرى، أدت انفجارات أخرى إلى تدمير خطي أنابيب نورد ستريم 1، اللذين بدأ تشغيلهما في عام 2011.

وأوقفت روسيا توريد الغاز عبر هذا الخط في نهاية أغسطس 2022.

وقال لافروف، إنه تم رفض الغاز الروسي لأسباب سياسية، ما أجبر الصناعة الألمانية على دفع أسعار طاقة أعلى نتيجة لذلك.

وأشار لافروف، في انتقاداته، إلى وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته، روبرت هابيك، ووزير الدفاع الألماني المنتهية ولايته، بوريس بيستوريوس، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال لافروف، إنهم يقولون إنهم لن يعيدوا تشغيل نورد ستريم مهما كلف الأمر.. وهؤلاء الأشخاص إما مرضى أو إنهم ينتحرون.

ومنذ توقف عمليات التوريد عبر خطوط الأنابيب، تستورد ألمانيا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومصادر أخرى.