البرهان من داخل القصر الجمهوري: الخرطوم حرة

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أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة".

وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع ميليشيات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني سيطرته على معسكر طيبة، آخر قواعد الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

يأتي ذلك فيما أعلن قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي أن قواته سيطرت على مطار الخرطوم الدولي.

وفي وقت سابق، أكد قائد عمليات الخرطوم أن قوات الجيش تتقدم في شرق الخرطوم.

وأضاف أنها تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية للجسر بالكامل.

وأشار الجيش السوداني إلى أنه كبد "الدعم السريع" "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.

كما أعلن الجيش تقدم قواته بسلاح المدرعات في مدينة الخرطوم وأنه سيطر على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم.

وقال سلاح المدرعات إن قواته سيطرت على مباني كلية الهندسة جامعة السودان وكامل حي النزهة وشارع الصحافة بجانب ميناء الخرطوم البري.

وذكر مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن الجيش السوداني سيطر على جميع جسور العاصمة.

وأشار إلى أن الجيش أغلق طريق الخرطوم - جبل أولياء وسيطر على معسكر طيبة جنوبي الخرطوم.

وأجرى مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، جولة تفقدية لقوات الجيش في القصر الجمهوري بعد أن استعادوا السيطرة عليه لأول مرة منذ 15 أبريل عام 2023.

ويواصل الجيش السوداني تقدمه في القرى الواقعة أقصى شمالي ولاية الجزيرة حيث سيطرت قواته على قرى "الجديد الثورة، الجديد عمران".

ويقترب الجيش من إعلان السيطرة الكاملة على ولاية الجزيرة والتوغل في جنوب ولاية الخرطوم.

وفي شرق الخرطوم، أكدت لجان أحياء منطقة بري انتشار قوات الجيش داخل عدد من أحياء المنطقة.

ونشر الجيش عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" خارطة توضح مواقع سيطرة الجيش السوداني التي بدت شاسعة في العاصمة الخرطوم وولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان مقابل مساحات ضئيلة لميليشيات الدعم السريع في ولايات دارفور الأربع وأجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان.

وتأتي هذه التطورات بعيد أيام على بسط الجيش السوداني سيطرته على معظم مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسط الخرطوم ومنطقة المقرن إلى جانب استعادة السيطرة على جزيرة توتي والقصر الرئاسي.