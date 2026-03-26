إسرائيل تعلن شن ضربات واسعة النطاق في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، ان قواته نفذت موجة من الضربات في كل أنحاء إيران، بما في ذلك في مدينة أصفهان في وسط البلاد.



وذكر الجيش في بيان مقتضب أن القوات الإسرائيلية "أكملت موجة واسعة النطاق من الضربات التي استهدفت البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في مناطق عدة في كل أنحاء إيران".

وفي بيان آخر، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض "صواريخ أطلقت من إيران" في وقت مبكر من صباح الخميس، وقد تم تفعيل صافرات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل وأجزاء من القدس والضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش في بيان بعد أكثر من 14 ساعة من الإعلان عن هجوم صاروخي سابق: "تعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد".



والأربعاء، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على سلسلة أهداف لضربها في إيران ولبنان.

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي تجاوز عتبة 15 ألف ذخيرة هجومية تم استخدامها داخل إيران منذ بداية عملية "زئير الأسد"، وهو رقم يفوق بأكثر من أربعة أضعاف حجم الذخائر التي استُخدمت خلال حرب الأيام الاثني عشر السابقة.

وتأتي المصادقة على الأهداف الجديدة في سياق تكثيف الضربات الجوية والبرية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ آلاف الغارات ضد مواقع داخل إيران، شملت منشآت عسكرية، ومخازن صواريخ، ومراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني.