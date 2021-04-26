انطلقت اليوم امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل (الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.



وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة العربية والرياضيات (1) والرياضيات (2) (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة العربية والرياضيات (1) والتاريخ (الشعبة الأدبية).



كما أدى طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثانى الإعدادى، الامتحان المجمع في المنهج الدراسي لشهر أبريل، وهو الامتحان الأخير فى العام الدراسى الجارى 2021/2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه حضر اليوم مليون و962 ألف و296 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و26 ألف و376 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.84%.



وحضر مليون و776 ألف و974 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي من إجمالي مليون و840 ألف و60 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.57%.



وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.