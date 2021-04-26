حمدوك: بناء جيش وطني مهني من أهم متطلبات المرحلة الانتقالية بالسودان

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف، مشددًا على أن السودان يسير في هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، بقيادات الجيش السوداني، بمقر القيادة العامة للجيش السوداني، في حضور عدد من الوزراء السودانيين.

وحيا حمدوك شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها وانحيازها لثورة الشعب السوداني.

وقال رئيس وزراء السودان، في تصريح صحفي عقب الاجتماع: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار ما ظللنا نردده حول النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد، ووضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر".

وأضاف أن السودان لم يستطع تحقيق المشروع الوطني المستقر لخمسة وستين عاما، لافتا إلى أن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة وإمكانية كبيرة لبناء المشروع الوطني السوداني.

وأشار إلى أن اللقاء مع قادة القوات المسلحة أتاح فرصة لتلقي تقرير من قيادة القوات المسلحة حول تاريخها وتكوينها وأفرعها، موضحا أن هذه الزيارة هي بداية حوار لتطوير مؤسسة عظيمة.