زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات النووية لبلاده

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عزمه تعزيز القدرات النووية لنظامه بشكل أكبر خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونج يانج، وفقا لتقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء.

وخلال خطاب ألقاه في الذكرى الـ 90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، يوم الاثنين، تعهد كيم بتعزيز القدرات النووية للدولة "بأسرع معدل"، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وشدد على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت، وحذر من أن أي قوات تسعى إلى مواجهة عسكرية لن يصبح لها وجود.