أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بنجاح مسلسل "جعفر العمدة"، مشيرًا إلى أن كان الأفضل في الوطن العربي، وحقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة في تاريخ الدراما المصرية، متمنيا التوفيق في أعماله القادمة.

وقال عصام، لـ"الشروق": "سبب نجاح شخصية نعيم في المسلسل هي ثقة الجمهور في عدم وجود صديق جدع للنهاية، ولكن خاب ظنهم في ذلك، وبذلت أقصى جهدي للإخراج الشخصية بهذا الشكل والفضل للمخرج محمد سامي".

وأضاف السقا: "كل عوامل المسلسل كانت مكتملة وأكثر فنانة أبهرتني علي الشاشة النجمة هالة صدقي الملقبة، حاليًا عند الجمهور بالملكة صفصف فهي أسطى تمثيل كما يقول الكتاب، وأخذت منها هي والزملاء الكثير من الخبرات".

وعن العمل مع محمد رمضان: " فنان شامل ويستحق كل هذا النجاح فهو إنسان على المستوى العملي والشخصي، وأنا سعيد جدا بتجربتي معاه، وأتمنى له كل التوفيق في فيلمه الجديد هارلي، الذي ينافس به في موسم عيد الفطر".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو، والحوار مهاب طارق.