ترامب يصل إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور جنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في أول رحلة خارجية له في فترة ولايته الثانية.

وبعد هبوطه في مطار فيوميتشينو في روما مساء الجمعة، نزل ترامب من الطائرة الرئاسية وإلى جانبه السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيشارك في مراسم الجنازة التي من المقرر أن تبدأ في العاشرة من صباح اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يعود ترامب إلى المطار بعد الجنازة بفترة وجيزة.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الجنازة مع زوجته جيل.