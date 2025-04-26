روسيا تعلن تحرير كورسك بالكامل بينما أوكرانيا تؤكد استمرارها في القتال هناك

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، خلال اجتماع في الكرملين اليوم السبت، إنه تم إرغام جميع القوات الأوكرانية على الانسحاب من أجزاء من منطقة كورسك الروسية، التي سبق وأن فقدت موسكو السيطرة عليها العام الماضي بسبب توغل أوكراني مفاجئ، بينما نفى المسؤولون الأوكرانيون هذا الادعاء.

وأبلغ جيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهذه الأنباء خلال اجتماع اليوم السبت، حسبما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية الرسمية.

وفي بيان له، هنأ بوتين الجنود والقادة الروس وقال إن توغل كييف ”فشل تمامًا".

وقال بوتين: "إن الهزيمة الكاملة لعدونا على طول منطقة كورسك الحدودية تخلق الظروف المناسبة لتحقيق المزيد من النجاحات لقواتنا وفي مناطق أخرى مهمة من الجبهة".

ومع ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون "إن القتال لا يزال مستمرا".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم السبت إن "تصريحات ممثلي القيادة العليا للدولة المعتدية حول النهاية المزعومة للأعمال القتالية في منطقة كورسك التابعة للاتحاد الروسي غير صحيحة".

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية "تستمر العملية الدفاعية للقوات الأوكرانية في مناطق معينة في منطقة كورسك". مشيرة إلى أن "الوضع العملياتي صعب، بيد أن وحداتنا تواصل التشبث بالمواقع المحددة وتنفيذ المهام الموكلة إليها، مع إلحاق الضرر الفعال بالعدو بقصفه بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك استخدام تكتيكات الدفاع النشط".