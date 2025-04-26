التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات جديدة بميناء بندر عباس

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ذكر التلفزيون الرسمي في إيران أن أصوات انفجارات جديدة سمعت في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران.

وبحسب موقع «إيران إنترناشونال»، قال محافظ هرمزكان: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للإعلان عن السبب الدقيق لانفجار الميناء». فيما ذكرت وكالة أنباء «فارس» أن انفجارا وقع على الأرجح في موقع الكبريت بالمدينة الإيرانية.

وكانت مقاطع فيديو منشورة قد أظهرت انفجارًا هائلاً في ميناء رجائي ببندر عباس، مما أدى إلى تدمير المباني المحيطة به.

وفي الأثناء ذكر بيان الجمارك الإيرانية، أنه «من المرجح أن يكون الانفجار ناتجًا عن مستودع للمواد الخطرة والمواد الكيميائية يقع في منطقة الميناء».

كما قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية إن «عدد المصابين جراء الانفجار ارتفع إلى 195».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن معظم المباني المكتبية في المنطقة تعرضت لأضرار بالغة إثر الانفجار الضخم.