جهود مكثفة لكشف غموض الجثة المتحللة أسفل كوبري حلمية الزيتون

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لكشف غموض عثور عمال يشيدون كوبرى الحلمية بشارع المطرية بالزيتون على جثة متحللة ومدفونة بالرمال.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث للوقف على ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، وكشف التحريات أن الجثة مدفونة من عدة أسابيع وجار الوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة مدفونة في الرمال أثناء الحفر والتكريك لعمل كوبرى الحلمية بشارع المطرية، وانتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة وعثر على جثه متحللة بنطلون اسود وتيشرت ازرق.