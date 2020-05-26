 جهود مكثفة لكشف غموض الجثة المتحللة أسفل كوبري حلمية الزيتون - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 12:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

جهود مكثفة لكشف غموض الجثة المتحللة أسفل كوبري حلمية الزيتون

محمد أبوعوف :
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:56 ص

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لكشف غموض عثور عمال يشيدون كوبرى الحلمية بشارع المطرية بالزيتون على جثة متحللة ومدفونة بالرمال.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث للوقف على ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، وكشف التحريات أن الجثة مدفونة من عدة أسابيع وجار الوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة مدفونة في الرمال أثناء الحفر والتكريك لعمل كوبرى الحلمية بشارع المطرية، وانتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة وعثر على جثه متحللة بنطلون اسود وتيشرت ازرق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك